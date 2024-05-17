Кладоискателей лишили сокровищ на миллиарды рублей. Как они нашли 60 тонн серебра и потеряли все из-за козней соперников

Суд отказал фирме Argentum Exploration в праве на сокровища с затонувшего судна

Британский Верховный суд вынес решение по делу о 60 тоннах серебра, которые кладоискатели из фирмы Argentum Exploration подняли с затонувшего судна времен Второй мировой войны. Когда сложная и дорогостоящая работа была сделана, вмешались конкуренты. Они договорились с властями Южной Африки, которым 70 лет назад предназначался этот груз, и затеяли долгую тяжбу, чтобы лишить Argentum Exploration найденных сокровищ.

Во время войны субмарина потопила пароход «Тилава», который вез в Южную Африку 60 тонн серебра

В 1942 году британский лайнер «Тилава» вышел из Бомбея с 732 пассажирами и грузом серебра, который предстояло доставить в Южную Африку. 2391 слиток предназначался для монетного двора в Претории, где делали монеты, военные награды и кокарды для всей Африки.

В 1500 километрах от Сейшельских островов судно атаковала японская подлодка I-29. После попадания двух торпед лайнер пошел ко дну

Спустя несколько дней британский крейсер «Бирмингем», отправленный на поиски выживших, привез в Бомбей 673 пассажиров и членов команды «Тилавы». Еще 281 человека, плывших на пароходе, так и не нашли.

О спасении груза тогда и речи не шло. Десятки тонн серебра, стоимость которого теперь оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов (4,6 миллиарда рублей), в течение 70 лет считались безвозвратно потерянными.

Кладоискатели действовали в полной секретности и возили кружным путем, чтобы избежать досмотра

В 2012 году британский финансист и автогонщик Росс Хайетт создал для поисков «Тилавы» компанию под названием Argentum Exploration. При этом он, по всей вероятности, был подставной фигурой. В действительности проект возглавлял знаменитый инвестор Пола Маршалла — основатель фирмы Marshall Wace, которая считается одним из крупнейших хедж-фондов в мире. К Argentum Exploration также имел отношение Энтони Клейк — еще один человек из его окружения.

Клейк неоднократно участвовал в поисках затонувших сокровищ и часто добивался результата. В Bloomberg его называют самым успешным морским кладоискателем нашего времени

Argentum Exploration удалось найти место кораблекрушения спустя 18 месяцев. Оказалось, что обломки парохода находятся к северо-западу от Мальдивских островов на глубине примерно 3,5 тысячи метров. Чтобы спланировать и подготовить подъем груза, понадобилось еще два года.

В 2017 году британцы начали подъем серебра со дна моря. Операция продолжалась шесть месяцев и велась в строгой секретности. Когда судну, которое работало на месте кораблекрушения, приходилось заходить в оманский порт, поднятое серебро оставляли в международных водах в спрятанной на дне корзине.

К июню 2017 года у кладоискателей были 2364 слитка серебра. При транспортировке драгоценного металла в Великобританию было решено не заходить в Суэцкий канал, где добычу могли изъять египетские власти. Серебро повезли обходным путем, огибающим всю Африку.

Судно Odyssey Marine Exploration Фото: Bruce Smith / AP

Одновременно «Тилаву» искала американская компания, заручившаяся поддержкой ЮАР

Помимо Argentum Exploration, «Тилавой» интересовались американцы из фирмы Odyssey Marine Exploration. Они тоже старались избежать огласки, поэтому Маршалл, Хайетт и Клейк об этом не знали. А в Odyssey Marine Exploration, в свою очередь, не подозревали о более удачливых соперниках.

«Тилава» была не первым проектом для этой фирмы. Она, среди прочего, известна тем, что в 2007 году подняла 17 тонн золота и серебра с затонувшего испанского галеона «Нуэстра Сеньора де лас Мерседес». Последовал международный скандал, в который включились несколько стран, претендующих на сокровища.

В конце концов гражданская испанская гвардия захватила корабль кладоискателей, но было поздно: Odyssey Marine Exploration успела вывезти добычу в США и отказывалась говорить, где она спрятана.

Американцы решили заранее договориться с властями Южной Африки, которым когда-то предназначался груз «Тилавы»

Они претендовали на 85 процентов добычи и обещали отдать остаток ЮАР. Поскольку речь шла об огромных суммах, это полностью устраивало обе стороны.

Когда выяснилось, что британская Argentum Exploration добралась до серебра первой, власти ЮАР подали в суд. Они заявили, что серебро предназначалось южноафриканскому монетному двору и потому должно считаться собственностью правительства ЮАР.

Seabed Worker Фото: swirespo.com

Дело годами рассматривали британские суды, и удача улыбалась то одной, то другой стороне

16 декабря 2020 года британский Адмиралтейский суд вынес решение, что груз Tilawa предназначался для коммерческих, а не государственных целей, и, следовательно, ЮАР не может на них претендовать. Однако при повторном рассмотрении дела в январе 2021 года тот же судья признал, что аргументы ЮАР все же не лишены оснований, и разрешил подать апелляцию. Дальнейшую судьбу серебра должен был решить апелляционный суд.

Серебро, вероятнее всего, оставалось забытым до 2016 года, когда Odyssey проинформировал Южно-Африканскую Республику о его существовании Найджел Тир судья Адмиралтейского суда

Argentum Exploration утверждала, что готова расстаться с добычей, если ЮАР выплатит вознаграждение за подъем груза со дна моря, которое предусмотрено британским Актом о торговом судоходстве 1995 года.

Южноафриканские власти настаивали на том, что не обязаны ни платить, ни даже судиться, поскольку британский Акт о государственном иммунитете 1978 года освобождает суверенные нации от необходимости следовать законам Великобритании.

В мае 2024 года дело дошло до Верховного суда. Его судьи не согласились с предположением Адмиралтейского суда, что груз предназначался для коммерческих целей. Одновременно они признали государственный иммунитет ЮАР, освобождающий ее от британских законов. В результате Argentum Exploration лишилась прав на серебро с «Тилавы».

Хотя претензии кладоискателей были отвергнуты, в решении суда отмечается, что эта фирма недавно пришла к конфиденциальному соглашению с южноафриканскими властями. Это может означать, что у Argentum Exploration и ее инвесторов есть шанс сохранить часть добычи.