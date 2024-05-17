Кладоискателей лишили сокровищ на миллиарды рублей. Как они нашли 60 тонн серебра и потеряли все из-за козней соперников
Британский Верховный суд вынес решение по делу о 60 тоннах серебра, которые кладоискатели из фирмы Argentum Exploration подняли с затонувшего судна времен Второй мировой войны. Когда сложная и дорогостоящая работа была сделана, вмешались конкуренты. Они договорились с властями Южной Африки, которым 70 лет назад предназначался этот груз, и затеяли долгую тяжбу, чтобы лишить Argentum Exploration найденных сокровищ.
Во время войны субмарина потопила пароход «Тилава», который вез в Южную Африку 60 тонн серебра
В 1942 году британский лайнер «Тилава» вышел из Бомбея с 732 пассажирами и грузом серебра, который предстояло доставить в Южную Африку. 2391 слиток предназначался для монетного двора в Претории, где делали монеты, военные награды и кокарды для всей Африки.
В 1500 километрах от Сейшельских островов судно атаковала японская подлодка I-29. После попадания двух торпед лайнер пошел ко дну
Спустя несколько дней британский крейсер «Бирмингем», отправленный на поиски выживших, привез в Бомбей 673 пассажиров и членов команды «Тилавы». Еще 281 человека, плывших на пароходе, так и не нашли.
О спасении груза тогда и речи не шло. Десятки тонн серебра, стоимость которого теперь оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов (4,6 миллиарда рублей), в течение 70 лет считались безвозвратно потерянными.
Кладоискатели действовали в полной секретности и возили кружным путем, чтобы избежать досмотра
В 2012 году британский финансист и автогонщик Росс Хайетт создал для поисков «Тилавы» компанию под названием Argentum Exploration. При этом он, по всей вероятности, был подставной фигурой. В действительности проект возглавлял знаменитый инвестор Пола Маршалла — основатель фирмы Marshall Wace, которая считается одним из крупнейших хедж-фондов в мире. К Argentum Exploration также имел отношение Энтони Клейк — еще один человек из его окружения.
Клейк неоднократно участвовал в поисках затонувших сокровищ и часто добивался результата. В Bloomberg его называют самым успешным морским кладоискателем нашего времени
Argentum Exploration удалось найти место кораблекрушения спустя 18 месяцев. Оказалось, что обломки парохода находятся к северо-западу от Мальдивских островов на глубине примерно 3,5 тысячи метров. Чтобы спланировать и подготовить подъем груза, понадобилось еще два года.
В 2017 году британцы начали подъем серебра со дна моря. Операция продолжалась шесть месяцев и велась в строгой секретности. Когда судну, которое работало на месте кораблекрушения, приходилось заходить в оманский порт, поднятое серебро оставляли в международных водах в спрятанной на дне корзине.
К июню 2017 года у кладоискателей были 2364 слитка серебра. При транспортировке драгоценного металла в Великобританию было решено не заходить в Суэцкий канал, где добычу могли изъять египетские власти. Серебро повезли обходным путем, огибающим всю Африку.
Одновременно «Тилаву» искала американская компания, заручившаяся поддержкой ЮАР
Помимо Argentum Exploration, «Тилавой» интересовались американцы из фирмы Odyssey Marine Exploration. Они тоже старались избежать огласки, поэтому Маршалл, Хайетт и Клейк об этом не знали. А в Odyssey Marine Exploration, в свою очередь, не подозревали о более удачливых соперниках.
«Тилава» была не первым проектом для этой фирмы. Она, среди прочего, известна тем, что в 2007 году подняла 17 тонн золота и серебра с затонувшего испанского галеона «Нуэстра Сеньора де лас Мерседес». Последовал международный скандал, в который включились несколько стран, претендующих на сокровища.
В конце концов гражданская испанская гвардия захватила корабль кладоискателей, но было поздно: Odyssey Marine Exploration успела вывезти добычу в США и отказывалась говорить, где она спрятана.
Американцы решили заранее договориться с властями Южной Африки, которым когда-то предназначался груз «Тилавы»
Они претендовали на 85 процентов добычи и обещали отдать остаток ЮАР. Поскольку речь шла об огромных суммах, это полностью устраивало обе стороны.
Когда выяснилось, что британская Argentum Exploration добралась до серебра первой, власти ЮАР подали в суд. Они заявили, что серебро предназначалось южноафриканскому монетному двору и потому должно считаться собственностью правительства ЮАР.
Дело годами рассматривали британские суды, и удача улыбалась то одной, то другой стороне
16 декабря 2020 года британский Адмиралтейский суд вынес решение, что груз Tilawa предназначался для коммерческих, а не государственных целей, и, следовательно, ЮАР не может на них претендовать. Однако при повторном рассмотрении дела в январе 2021 года тот же судья признал, что аргументы ЮАР все же не лишены оснований, и разрешил подать апелляцию. Дальнейшую судьбу серебра должен был решить апелляционный суд.
Серебро, вероятнее всего, оставалось забытым до 2016 года, когда Odyssey проинформировал Южно-Африканскую Республику о его существовании
Argentum Exploration утверждала, что готова расстаться с добычей, если ЮАР выплатит вознаграждение за подъем груза со дна моря, которое предусмотрено британским Актом о торговом судоходстве 1995 года.
Южноафриканские власти настаивали на том, что не обязаны ни платить, ни даже судиться, поскольку британский Акт о государственном иммунитете 1978 года освобождает суверенные нации от необходимости следовать законам Великобритании.
В мае 2024 года дело дошло до Верховного суда. Его судьи не согласились с предположением Адмиралтейского суда, что груз предназначался для коммерческих целей. Одновременно они признали государственный иммунитет ЮАР, освобождающий ее от британских законов. В результате Argentum Exploration лишилась прав на серебро с «Тилавы».
Хотя претензии кладоискателей были отвергнуты, в решении суда отмечается, что эта фирма недавно пришла к конфиденциальному соглашению с южноафриканскими властями. Это может означать, что у Argentum Exploration и ее инвесторов есть шанс сохранить часть добычи.