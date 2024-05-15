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12:20, 15 мая 2024Из жизни

У кладоискателей отобрали сокровища на 4,6 миллиарда рублей

Кладоискатели из фирмы Argentum Exploration проиграли суд о 60 тоннах серебра
Пол Маршал

Пол Маршал. Кадр: Alliance for Responsible Citizenship / YouTube

Кладоискатели из фирмы Argentum Exploration проиграли суд, на котором решалась судьба 60 тонн серебра, поднятых с затонувшего корабля времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Bloomberg.

В 1942 году британский лайнер Tilawa вышел из Бомбея с 732 пассажирами и грузом серебра, который предстояло доставить в Южную Африку для изготовления монет. В 1500 километрах от Сейшельских островов судно обстреляла японская подводная лодка. После попадания двух торпед лайнер пошел ко дну.

Спустя 70 лет сокровищами, стоимость которых оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов (4,6 миллиарда рублей), заинтересовался британский инвестор Пол Маршалл. Для поисков Tilawa была основана компания Argentum Exploration, которую возглавил финансист Росс Хайетт. К проекту также имел отношение Энтони Клейк, которого называют самым успешным морским кладоискателем нашего времени.

К 2017 году компания Agrentum Exploration нашла затонувшее судно и начала подъем серебра. Операция продолжалась шесть месяцев и велась в строгой секретности. Одновременно поисками Tilawa занимались американцы из фирмы Odyssey Marine Exploration. В отличие от британцев, они заранее договорились с властями Южной Африки, которым когда-то предназначался груз Tilawa.

Когда выяснилось, что их опередили, власти ЮАР подали в суд. Они заявили, что серебро предназначалось южноафриканскому монетному двору и потому должно считаться собственностью правительства ЮАР.

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В декабре 2020 года Адмиралтейский суд поддержал кладоискателей и отказал ЮАР в праве на груз Tilawa, поскольку он предназначался для коммерческих, а не государственных целей. Однако при повторном рассмотрении дела в январе 2021 года тот же судья признал, что аргументы ЮАР также не лишены оснований, и разрешил подать апелляцию.

Argentum Exploration утверждала, что готова расстаться с добычей, если ЮАР выплатит вознаграждение за подъем груза со дна моря, которое предусмотрено британским Актом о торговом судоходстве 1995 года. Южноафриканские власти настаивали на том, что не обязаны ни платить, ни даже судиться, поскольку британский Акт о государственном иммунитете 1978 года освобождает суверенные нации от необходимости следовать законам Великобритании.

В мае 2024 года дело дошло до Верховного суда. Его судьи не согласились с предположением Адмиралтейского суда, что груз предназначался для коммерческих целей. Одновременно они признали государственный иммунитет ЮАР, освобождающий ее от британских законов.

Хотя претензии Argentum Exploration были отвергнуты, в решении суда отмечается, что фирма недавно пришла к конфиденциальному соглашению с южноафриканскими властями. Это может означать, что Argentum Exploration и ее инвесторы все же сохранят часть добычи.

Ранее сообщалось, что в США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки «корабля-призрака», затонувшего почти 350 лет назад. Речь идет о судне «Грифон», которое было построено французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию.

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      Олег Парамонов
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