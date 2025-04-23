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13:30, 23 апреля 2025Наука и техника

Путин рассказал о поставленной ВС России технике

Путин: В 2024 году ВС России получили более 4 тысяч единиц бронетанковой техники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили более четырех тысяч единиц бронетанковой техники в 2024 году. О темпах поставок рассказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, его слова приводит сайт Кремля.

«Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов», — сказал президент.

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В том же месяце стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Машины оснастили комплектами дополнительного бронирования и решетчатыми экранами, а также «Накидками», которые снижают заметность машины в тепловом и радиолокационном спектре.

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