Путин рассказал о поставленной ВС России технике

Путин: В 2024 году ВС России получили более 4 тысяч единиц бронетанковой техники

Вооруженные силы (ВС) России получили более четырех тысяч единиц бронетанковой техники в 2024 году. О темпах поставок рассказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, его слова приводит сайт Кремля.

«Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов», — сказал президент.

Ранее в апреле госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.

В том же месяце стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Машины оснастили комплектами дополнительного бронирования и решетчатыми экранами, а также «Накидками», которые снижают заметность машины в тепловом и радиолокационном спектре.