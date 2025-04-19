ОАК передала Минобороны России партию новых Су-34

«Ростех»: ОАК передала Минобороны России партию новых самолетов Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России партию новых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — заявили в компании.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков напомнил, что Су-34 составляет основу российской ударной фронтовой авиации, демонстрируя высокую эффективность в ходе специальной военной операции. «Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины», — сказал руководитель.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что за два года выпуск Су-34 вырос более чем в два раза.

В марте Telegram-канал Aviahub опубликовал видео, на котором российский истребитель Су-34 впервые выполнил посадку «на брюхо» и не получил повреждений.