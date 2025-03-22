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16:46, 22 марта 2025Наука и техника

Первую успешную посадку российского истребителя Су-34 «на брюхо» сняли на видео

Российский истребитель Су-34 впервые выполнил посадку на брюхо без повреждений
Александра Качан (Редактор)

Российский истребитель Су-34 впервые выполнил посадку «на брюхо» и не получил повреждений. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Aviahub.

По данным канала, прежде на таком же истребителе была совершена успешная посадка, однако в тот раз была выпущена передняя стойка. После приземления самолет оказался полностью целым.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что на сегодняшний день российские боевые самолеты остаются лучшими в мире. По его словам, на это указывает растущий спрос на международном рынке.

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