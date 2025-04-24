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23:23, 24 апреля 2025Спорт

17-летняя российская теннисистка Андреева научила тренера-испанку ругаться по-русски

Теннисистка Андреева научила тренера-испанку Мартинес ругаться по-русски
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о работе с испанским тренером Кончитой Мартинес. Об этом сообщает «Чемпионат».

17-летняя спортсменка отметила, что они учат друг друга родным языкам. «К сожалению, я учу ее не очень хорошим словам. Она знает много интересных слов, начала уже ругаться на русском», — заявила Андреева.

Ранее теннисистка рассказала о готовности выиграть турнир Большого шлема. «Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах», — заявила Андреева.

Мартинес работает с Андреевой с апреля прошлого года. Ранее среди подопечных испанки были соотечественница Гарбинье Мугуруса и чешская теннисистка Каролина Плишкова.

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