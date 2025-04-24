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21:58, 24 апреля 2025Спорт

27-летний хоккеист клуба КХЛ рассказал о тяге к СССР

27-летний хоккеист «Трактора» Василий Глотов рассказал о тяге к СССР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Нападающий челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Василий Глотов рассказал о том, почему пользуется кнопочным телефоном. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок рассказал, что получает удовольствие от пользования аппаратом. «Поменьше в карман тянешься и побольше с людьми общаешься. Как-то меня тянет в прошлое — в Советский Союз и раннюю Россию», — заявил 27-летний Глотов.

Хоккеист добавил, что у него есть смартфон, через который он заходит в командный чат. «Но он у меня дома лежит: утром и вечером проверяю — и все», — заявил Глотов.

Форвард родился в 1997 году. В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Глотов провел 11 матчей, в которых оформил восемь результативных передач. В полуфинале «Трактор» сыграет с московским «Динамо».

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