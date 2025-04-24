Автомобилю Great Wall оторвало колеса в результате ДТП

ТСН24: Китайский автомобиль Great Wall в результате ДТП остался без колес

В тульском районе Заречье 22 апреля произошла авария с участием автомобилей Great Wall и Lada. Об этом сообщила Тульская служба новостей (ТСН24).

ДТП случилось на улице Дульной, после столкновения у китайской машины оторвало колеса. Водитель Lada потерял сознание.

Ранее ДТП с участием китайского автомобиля произошло в Калуге. Тогда в аварию угодил Changan. Врачам не удалось спасти одного из пассажиров.

В прошлом году россияне, купившие китайские автомобили, стали в три раза чаще обращаться за выплатами по страховке каско. Особенно часто проблемы возникали с автомобилями Haval и Chery.

С января по июнь 2023 года участниками ДТП среди китайских автомобилей чаще прочих становились Chery. Немало случаев пришлось также на Geely и Haval.