Пассажир Changan не выжил в ДТП

Системы безопасности не спасли россиянина после столкновения Changan со столбом

В Калуге произошла авария с участием китайского автомобиля Changan. Как сообщает KalugaNews.com, ДТП случилось в микрорайоне Силикатный на севере города.

Один из пассажиров иномарки не выжил. Врачи сообщили о том, что его не удалось спасти, 15 апреля. Сама авария произошла за несколько дней до этого на перекрестке улиц Гурьянова и Железняки.

Changan пошел на обгон, но находившийся за рулем 23-летний мужчина не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Трое пассажиров получили травмы, а водитель скрылся с места аварии. Автомобиль, по словам очевидцев, превратился в груду металла.

В правоохранительных органахустановили личность водителя. Оказалось, что его лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В конце февраля сообщалось, что количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам каско выросло в два раза. Особенно часто по страховке обращаются россияне, купившие Changan, Haval, Omoda, Chery и Geely. Конкретно для Changan соответствующий показатель вырос в 4,4 раза.