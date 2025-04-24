Губерниев в очередной раз раскритиковал Вяльбе

Губерниев: Фуфлыжная федерация Вяльбе ни черта не делает для развития лыж

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале в очередной раз раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Открытое письмо Вики Метели лишний раз говорит о том, что фуфлыжная федерация Вяльбе ни черта не делает для развития лыжных гонок в стране! Прикрываясь сборной командой, фуфлыжная федерация только щеки надувает!» — заявил журналист. По его мнению, такие горе-руководители, как Вяльбе, должны уйти.

24 апреля российская биатлонистка Виктория Метеля в своем Telegram-канале пожаловалась на проблемы на лыжной базе в ее родном городе Гагарине (Смоленская область). Она посетовала на отсутствие пешеходной дороги и освещения до тренировочного объекта и туалета в здании.

Ранее Губерниев рассказывал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.