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19:02, 24 апреля 2025Спорт

Губерниев заявил о многомесячной задержке выплаты призовых российским биатлонистам

Дмитрий Губерниев: СБР задерживает выплаты призовых биатлонистам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале рассказал о том, что Союз биатлонистов России (СБР) задерживает выплаты призовых за участие в турнирах спортсменам.

По его словам, биатлонисты не получают денег уже четыре месяца. «За декабрь СБР заплатил в феврале и марте, в новом году еще никто ничего не получал. Ключевая ставка высокая, проценты по депозитам прекрасные, можно долго не платить», — заявил журналист.

Губерниев добавил, что спортсмены молчат и терпят. «СБР, нехорошо, очень нехорошо. Нет ли здесь правонарушения? Или того хуже?» — отметил комментатор.

В феврале Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России. «Я и присматриваю за лыжами и биатлоном», — отметил комментатор.

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