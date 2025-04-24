Хоккеист ЦСКА прокомментировал положительную допинг-пробу

Хоккеист ЦСКА Седов заявил, что новость о положительной пробе стала шоком

Хоккеист ЦСКА Никита Седов прокомментировал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) положительную допинг-пробу.

Седов заявил, что новость о положительной пробе стала для него шоком. «Безусловно, я никогда не принимал и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещен в спорте, о чем знают многие, если не все», — рассказал он, подчеркнув, что всегда ответственно подходил к соблюдению антидопинговых правил.

Спортсмен добавил, что будет отстаивать свою позицию и прилагает все усилия, чтобы установить, как допинг мог попасть в организм. «Надеюсь, в скором времени снова смогу вернуться к любимому делу», — резюмировал он.

Информация о том, что проба Седова дала положительный результат, появилась 14 апреля. Сообщалось, что концентрация мельдония в четыре раза превышала допустимый порог.