Клещи проснулись раньше срока и начали кусать россиян. Что делать, если к вам присосался клещ?

Роспотребнадзор: Более 15 тысяч россиян обратились в больницу из-за укуса клеща

Из-за аномально теплой погоды в апреле активность клещей достигла максимума раньше обычного. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала сезона 2025 года в больницы обратилось уже более 15 тысяч человек, укушенных этими паукообразными. По информации Роспотребнадзора, чаще всего медицинская помощь требовалась жителям Ростовской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

Однако в последние дни значительно возросла активность клещей и в центральных регионах России, а прогнозируемое синоптиками скорое похолодание не сильно повлияет на них. Как защититься от клещей и минимизировать риск проблем со здоровьем, если укуса избежать все-таки не удалось, разбиралась «Лента.ру».

Что делать, если клещ все-таки укусил?

Если клещ все-таки присосался к коже, желательно сразу же обратиться к врачу, чтобы извлечь его. Если же такой возможности нет, можно попробовать удалить его самостоятельно с помощью пинцета или нити. Однако делать это надо максимально аккуратно и в резиновых перчатках, так как если нечаянно раздавить инфицированного паразита, заражение может произойти через небольшие повреждения на коже рук.

Важно выкручивать клеща медленными винтовыми движениями, стараясь не оторвать его ротовой аппарат Виктория Беспалова врач-инфекционист

Поврежденный участок кожи необходимо обработать антисептиком или йодом.

В то же время популярные в сети рекомендации смазать место укуса и самого клеща растительным маслом или лаком для ногтей, попытаться раздавить его или выжечь спичкой принесут больше вреда, чем пользы. Из-за недостатка кислорода паразит начнет задыхаться и выпустит в рану большое количество потенциально инфицированной жидкости, что увеличит риск заражения.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Если клещ был извлечен живым и неповрежденным, его нужно поместить в контейнер с плотно закрывающейся крышкой или другую герметичную емкость и отвезти на анализ в лабораторию, чтобы установить, опасен ли он для здоровья. Диагностика позволит вовремя выявить риски заболеть вирусным энцефалитом, болезнью Лайма и другими опасными инфекциями и в случае необходимости назначить лечение.

Однако если место укуса покраснело, а вокруг него образовался белый ореол, врач и телеведущий Александр Мясников считает целесообразным начать принимать антибиотики, не дожидаясь результатов анализов, поскольку лечение необходимо начать не позднее чем через 72 часа после заражения.

Чем опасны клещи? Опасны не сами клещи, а инфекции, которые они передают через укус. Эти паразиты являются переносчиками около полусотни заболеваний вирусной и бактериальной природы. Наиболее опасными из них считаются клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), Конго-крымская геморрагическая лихорадка, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз.

Можно ли защититься от клещей?

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, повышенный риск заражения энцефалитом существует в 50 регионах России. Там проведут специальную обработку, уделив особое внимание детским лагерям и базам отдыха, которые готовятся к открытию в ближайшее время.

Также защититься от тяжелого течения клещевого энцефалита поможет вакцинация, эффективность которой составляет 95 процентов. Врачи рекомендуют делать эту прививку ежегодно.

Более 1,6 миллиона россиян вакцинировались от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году, согласно данным Роспотребнадзора

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Кроме того, специалисты советуют россиянам во время отдыха на природе оставаться внимательными и осторожными — это единственный способ обезопасить себя от укуса клеща. Во время прогулок в лесу или парке не рекомендуется лежать в высокой траве или устраивать там пикники. Также лучше отказаться от идеи собрать букет полевых цветов и принести его домой, поскольку в листьях растений может прятаться клещ.

Еще одно важное правило — собирать волосы, носить головной убор и закрытую одежду из плотной ткани светлого цвета, на которой паразиты заметнее, а также пользоваться специальными спреями от насекомых во время прогулок на природе.

«Носите закрытую одежду, штаны заправляйте в носки или обувь. По возможности не кладите вещи на землю», — призвал врач общей практики Евгений Аветисов

Не менее важно по возвращении домой внимательно проверить одежду и домашних животных, к шерсти которых может прицепиться клещ, и тщательно осмотреть себя. Особое внимание надо уделять участкам тела, где кожа тонкая и нежная, а кровоснабжение хорошее: за ушами, на шее, под коленями, в паху и подмышечной области, между пальцами и ягодицами, на животе, предплечьях и волосистой части головы. «Клещи чаще всего присасываются именно там, но очень долго ищут нужное место, поэтому их можно успеть снять», — объяснил эксперт по выживанию Антон Москаев.