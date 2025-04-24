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03:34, 24 апреля 2025Из жизни

Кондуктор автобуса оказался в центре скандала из-за секса любовников в салоне

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии кондуктор междугороднего автобуса оказался в центре крупного скандала из-за любовников, которые занялись сексом в салоне. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел на шоссе между городами Панвел и Кальян, штат Махараштра, в воскресенье, 20 апреля. Водитель попутной машины снял, как молодые мужчина и женщина занимаются сексом на заднем ряду сидений автобуса. При этом в салоне находилось несколько других пассажиров и кондуктор.

Скандал разгорелся после того, как очевидец отправил ролик в компанию, обслуживающую автобусный маршрут. Кондуктора обвинили в «недостаточной бдительности и пренебрежении служебными обязанностями», так как он был обязан пресечь неподобающее поведение пассажиров.

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Как пишет TOI, любителей публичного секса могут отправить в тюрьму сроком на три месяца и оштрафовать на тысячу рупий (957 рублей) за непристойное поведение. Удалось ли опознать и задержать нарушителей, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина и женщина из Китая попали в тюрьму за то, что занялись сексом на глазах у прохожих. Задержанный заявил, что он занимался художественной съемкой и не знал, что нарушает закон.

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