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08:30, 24 апреля 2025Россия

Медведев ответил на обвинения России в агрессии против Украины

Медведев: попытки квалифицировать СВО как агрессию РФ не выдерживают критики
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Попытки обвинить Россию в агрессии против Украины после начала специальной военной операции (СВО) не выдерживают критики. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в номере журнала «Правоведение».

«Защиту Россией Донбасса, который не признал государственный переворот и подвергся нападению со стороны незаконной с 2014 года киевской власти, нельзя юридически квалифицировать как "агрессию"», — указал политик.

Термин «агрессия», как напомнил Медведев, применили под давлением США. Кроме того, вклад в это внесли подконтрольные Западу организации — МВФ и Институт международного права. Согласно уставу ООН, установить факт «агрессии» может только Совет Безопасности ООН силами совпадающих голосов пяти государств-постоянных членов.

Ранее Медведев заявлял, что Европейскому союзу (ЕС) стоит следом за США выйти из конфликта на Украине, после чего Россия быстро решит кризис. Зампред Совбеза также указывал на наивысшую степень угрозы ядерного конфликта.

ЖЗЛ
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