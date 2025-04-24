На Трампа подали в суд 12 штатов

Иск генпрокурора американского штата Орегон об отмене введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт, поддержанный суммарно 12 штатами, включая Колорадо, Неваду, Нью-Йорк и Нью-Мексико, поступил в федеральный суд США по делам международной торговли. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо главы государства в качестве ответчиков в заявлении указаны министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также исполняющий обязанности главы службы таможенного и пограничного контроля Питер Флорес. Как следует из иска, решения Трампа по поводу пошлин, их введения, изменения, повышения и приостановки их действия «отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента» и не опирается на эффективное осуществление им полномочий.
«Президент нарушил конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», — полагают авторы обращения в суд. Также они считают, что Трамп необоснованно ввел режим чрезвычайного положения, чтобы менять тарифную политику Вашингтона.
Ранее экс-глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в том числе на фоне пошлин и их вероятного негативного влияния на расходы граждан в стране возник «огромный шок из-за неопределенности». «Никто не понимает, к чему это ведет», — сказала она.