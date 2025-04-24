На Трампа подали в суд 12 штатов

В суд США поступил иск 12 штатов об отмене введенных Трампом пошлин

Иск генпрокурора американского штата Орегон об отмене введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт, поддержанный суммарно 12 штатами, включая Колорадо, Неваду, Нью-Йорк и Нью-Мексико, поступил в федеральный суд США по делам международной торговли. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо главы государства в качестве ответчиков в заявлении указаны министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также исполняющий обязанности главы службы таможенного и пограничного контроля Питер Флорес. Как следует из иска, решения Трампа по поводу пошлин, их введения, изменения, повышения и приостановки их действия «отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента» и не опирается на эффективное осуществление им полномочий.

«Президент нарушил конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», — полагают авторы обращения в суд. Также они считают, что Трамп необоснованно ввел режим чрезвычайного положения, чтобы менять тарифную политику Вашингтона.

Ранее экс-глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в том числе на фоне пошлин и их вероятного негативного влияния на расходы граждан в стране возник «огромный шок из-за неопределенности». «Никто не понимает, к чему это ведет», — сказала она.