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07:45, 24 апреля 2025Экономика

На Трампа подали в суд 12 штатов

В суд США поступил иск 12 штатов об отмене введенных Трампом пошлин
Дмитрий Воронин

Фото: Leah Millis / Reuters

Иск генпрокурора американского штата Орегон об отмене введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт, поддержанный суммарно 12 штатами, включая Колорадо, Неваду, Нью-Йорк и Нью-Мексико, поступил в федеральный суд США по делам международной торговли. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо главы государства в качестве ответчиков в заявлении указаны министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также исполняющий обязанности главы службы таможенного и пограничного контроля Питер Флорес. Как следует из иска, решения Трампа по поводу пошлин, их введения, изменения, повышения и приостановки их действия «отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента» и не опирается на эффективное осуществление им полномочий.

«Президент нарушил конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», — полагают авторы обращения в суд. Также они считают, что Трамп необоснованно ввел режим чрезвычайного положения, чтобы менять тарифную политику Вашингтона.

Ранее экс-глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в том числе на фоне пошлин и их вероятного негативного влияния на расходы граждан в стране возник «огромный шок из-за неопределенности». «Никто не понимает, к чему это ведет», — сказала она.

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