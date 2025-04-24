Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:29, 24 апреля 2025Наука и техника

На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

На вооружении ВСУ заметили американскую гаубицу M114 времен ВМВ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: JAM STA ROSA / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать американские гаубицы M114, которые применяли в годы Второй мировой войны (ВМВ). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео можно заметить M114 с расчетом. Судя по всему, орудие времен ВМВ находится на полигоне в тыловом районе.

Гаубицу M114 калибра 155 миллиметров разработали в начале 1940-х годов. Серийный выпуск орудия продлился до 1945-го. Скорострельность M114 составляет около двух выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы — 14,6 километра.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в апреле стало известно, что ВСУ начали использовать советские минометы М-240 образца 1950 года. Считается, что на Украине было несколько таких минометов, которые хранились в музеях.

В том же месяце «Российская газета» писала, что Киев получил шведские зенитные пушки Bofors L70 калибра 40 миллиметров, которые начали разрабатывать в конце ВМВ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Названы самые трудноизлечимые виды рака

    Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

    На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

    Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

    Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

    В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости