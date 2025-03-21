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06:31, 21 марта 2025Наука и техника

На вооружении ВСУ заметили музейный миномет

Крупнокалиберные минометы M-240 образца 1950 года заметили на вооружении ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Советский крупнокалиберный миномет М-240 образца 1950 года заметили в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее эти минометы хранились в музеях, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографии, демонстрирующие применение миномета. Расчет использовал бронеавтомобиль Iveco LMV для буксировки орудия.

Отмечается, что ранее на Украине было несколько М-240, которые хранились в музеях. С 2022 года их периодически замечают в войсках Киева.

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М-240 калибра 240 миллиметров приняли на вооружение в 1950 году. Дальность стрельбы стандартными минами составляет 9,6 километра. В СССР буксируемые М-240 заменили самоходными минометами 2С4 «Тюльпан» аналогичного калибра.

В октябре 2024 года в зоне СВО заметили бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра, который используют Вооруженные силы России. Миномет стреляет осколочными минами 3ВО35, которые обеспечивают беспламенную, бездымную и бесшумную стрельбу.

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