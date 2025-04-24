Найден невиданный прежде цвет

Невиданный прежде цвет, который можно увидеть при помощи лазера, назвали «оло»

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Вашингтонского университета нашли способ, позволяющий увидеть невиданный прежде цвет. Они назвали его «оло», сообщает издание ScienceAlert.

Чтобы достичь этого, ученые при помощи лазера активировали отдельные зрительные рецепторы — так называемые колбочки. Они воспользовались тем, что существует три типа колбочек, которые реагируют на свет с разной длиной волны.

Колбочки типа L различают цвета от зеленой до красной части спектра, колбочки типа S регистрируют цвета от зеленого до фиолетового, а колбочки типа M специализируются на зеленом, но видят и другие части спектра. Поскольку зеленый цвет видят все три типа, колбочки типа M никогда не срабатывают в одиночку, только в сочетании с L или M. Исследователи решили проверить, что будет, если активировать только их.

Испытуемые не смогли описать цвет, который они увидели. В отличие от всех других цветов, «оло» оказалось невозможно представить в виде сочетания красного, синего и зеленого.

Когда испытуемых попросили следить за движущейся точкой при активации отдельных колбочек типа M, они рассказали, что видят странные цвета, недоступные человеческом восприятию, а также яркие красные линии и вращающиеся точки на фоне «оло».

Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Science Advances.

Ранее сообщалось, что жители британского графства Тирон пожаловались на загадочный шум, который не дает им спать по ночам. Они описывают явление как «непрерывное жужжание или гул, не похожие на обычные городские звуки».