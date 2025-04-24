Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:29, 24 апреля 2025Из жизни

Найден невиданный прежде цвет

Невиданный прежде цвет, который можно увидеть при помощи лазера, назвали «оло»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: JoanaInex / Shutterstock / Fotodom  

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Вашингтонского университета нашли способ, позволяющий увидеть невиданный прежде цвет. Они назвали его «оло», сообщает издание ScienceAlert.

Чтобы достичь этого, ученые при помощи лазера активировали отдельные зрительные рецепторы — так называемые колбочки. Они воспользовались тем, что существует три типа колбочек, которые реагируют на свет с разной длиной волны.

Колбочки типа L различают цвета от зеленой до красной части спектра, колбочки типа S регистрируют цвета от зеленого до фиолетового, а колбочки типа M специализируются на зеленом, но видят и другие части спектра. Поскольку зеленый цвет видят все три типа, колбочки типа M никогда не срабатывают в одиночку, только в сочетании с L или M. Исследователи решили проверить, что будет, если активировать только их.

Испытуемые не смогли описать цвет, который они увидели. В отличие от всех других цветов, «оло» оказалось невозможно представить в виде сочетания красного, синего и зеленого.

Материалы по теме:
Ученый официально назвал мумии инопланетян из Перу подлинными. Действительно ли на Земле обнаружили пришельцев?
Ученый официально назвал мумии инопланетян из Перу подлинными. Действительно ли на Земле обнаружили пришельцев?
10 ноября 2023
Самое загадочное преступление XX века близко к раскрытию. Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?
Самое загадочное преступление XX века близко к раскрытию. Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?
13 ноября 2023

Когда испытуемых попросили следить за движущейся точкой при активации отдельных колбочек типа M, они рассказали, что видят странные цвета, недоступные человеческом восприятию, а также яркие красные линии и вращающиеся точки на фоне «оло».

Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Science Advances.

Ранее сообщалось, что жители британского графства Тирон пожаловались на загадочный шум, который не дает им спать по ночам. Они описывают явление как «непрерывное жужжание или гул, не похожие на обычные городские звуки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командующий 58-й армией Попов получил срок и лишен звания. Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием?

    В России отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по Киеву

    В России предложили ввести праздник в честь котов

    Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК за изнасилование мобилизованных

    Риск распространения холеры в России после завоза из Индии оценили

    Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

    Зеленский уволил главу Херсонской ВГА

    В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

    Жительницу Донецка осудили на 13 лет за госизмену

    В России представили кроссовки со сковородками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости