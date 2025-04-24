Названа дата возвращения экипажа Shenzhou-19 на Землю

Экипаж корабля Shenzhou-19 вернется на Землю 29 апреля

Экипаж пилотируемого корабля Shenzhou-19 вернется на Землю 29 апреля. Соответствующую дату назвал заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян. Об этом сообщает ТАСС.

Экипаж корабля — тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — приземлится на площадке в северной части Китая.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Китай подготовил пилотируемый корабль Shenzhou-20 к запуску к околоземной станции Tiangong. На борту Shenzhou-20 будут находиться три тайконавта — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

В октябре 2024 года Центральное телевидение Китая рассказало, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к околоземной орбитальной станции Tiangong.