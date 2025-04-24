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20:59, 24 апреля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка высказалась о возможных альтернативах Вяльбе на посту главы ФЛГР

Юлия Ступак заявила, что не видит альтернатив Елене Вяльбе на посту главы ФЛГР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак высказалась о возможных альтернативах Елене Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит Metaratings.

Спортсменка ответила, что не видит их. «Я не вижу ни одного претендента на пост Елены Валерьевны. Это вообще не обсуждается. Она создала грамотную команду, настоящую машину лыжных гонок, которая работает исправно», — заявила лыжница.

Ступак также отметила высокие призовые за всероссийские соревнования по лыжным гонкам. «Хочется поблагодарить федерацию и отдельно Елену Валерьевну за это», — заявила спортсменка.

Ранее телекомментатор Дммтрий Губерниев не раз критиковал Вяльбе и говорил о желании сместить ее с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

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