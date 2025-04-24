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11:37, 24 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион раскритиковал норвежских спортсменов с терапевтическими исключениями

Васильев назвал лазейкой для своих терапевтические исключения норвежцев
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал норвежских спортсменов с терапевтическими исключениями. Его комментарий приводит РИА Новости.

Васильев назвал лазейкой для своих терапевтические исключения. «Это обычная политика. В некоторых видах спорта назначили спортсменов, которые являются непререкаемыми авторитетами. Например, в лыжных гонках зеленый свет дали норвежцам», — заявил он. По его словам, норвежцы уничтожают лыжные гонки и биатлон, занимая весь пьедестал.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что для него норвежцев — хамов и астматиков — не существует. «Они и в биатлоне всегда финишировали в соплях и всегда упрекают остальных, навязывая свою волю. Оптимальное наказание? Дисквалификация всего лыжного спорта в Норвегии на пять-семь лет», — предложил он.

В марте 2025-го несколько норвежцев дисквалифицировали с домашнего чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина, так как в их костюмах обнаружили вшитую армированную нить. В команде признались в обмане, отметив, что это было сделано с полным пониманием того, что это нарушает правила.

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