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15:52, 24 апреля 2025Спорт

Отказавшуюся пожимать руку россиянам борца с Украины назвали несчастным человеком

Мамиашвили назвал украинку Коляденко несчастной за отказ пожимать руку россиянам
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling / Getty Images

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об отказе украинского борца вольного стиля Ирины Коляденко приветствовать россиян. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Мамиашвили назвал ее несчастным человеком. «Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. Но рукопожатие — это обязательная процедура, это уважение противника», — заявил он.

Ранее Коляденко объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой Динарой Кудаевой во время чемпионата Европы — 2025. «Я никогда не пожимаю рук соперницам из этой страны. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях», — поделилась она.

Украинские спортсмены регулярно отказываются от рукопожатий и совместных фото с россиянами. Подобные ситуации происходили в теннисе, художественной гимнастике и синхронном плавании.

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