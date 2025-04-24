Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

Mash: Стендапер Дмитрий Романов прописан в московской квартире Руслана Белого

Комик Дмитрий Романов, накануне лишившийся гражданства РФ, оказался прописан в столичной квартире своего коллеги, создателя шоу Stand Up Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Это выяснил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жилплощади по улице Народного Ополчения. Как уточняется, в 2010-х Белый помогал Романову с получением российского паспорта. В этой квартире, как передает канал, также зарегистрированы жена Белого, его бабушка и другая родственница. В 2022 году Романов покинул Россию, но с регистрационного учета в Москве не снялся. Вдобавок у юмориста осталась недвижимость на родине, в Одессе, на Арнаутской улице.

22 апреля стало известно, что Дмитрия Романова, а также стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства. Отмечалось, что этот шаг был предпринят по инициативе ФСБ России. По данным ведомства, действия знаменитостей создавали угрозу национальной безопасности России.

В ФСБ также подчеркнули, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск из-за обвинения в клевете на Александра Лукашенко. Еще в декабре 2024-го на своей родине, в Белоруссии, Комиссаренко заочно приговорили к шести годам заключения по делу о разжигании национальной вражды и оскорблении президента республики.

Сам Белый вместе с супругой в 2023-м также эмигрировал из России в Испанию. Новое место жительства он окрестил «барселонскими Хамовниками». По собственному признанию стендапера, с переездом ему удалось расширить жилплощадь. Так, в его новой квартире оборудовано порядка семи туалетов. Помимо этого, Белый планирует обзавестись домом в Москве. Покупка во многом зависит от политической обстановки в России и того, насколько успешно он «интегрируется» в Барселоне.