Британский принц лишился двух зубов

Принц Луи перед днем рождения лишился двух молочных зубов

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон по традиции опубликовали в соцсетях новую фотографию младшего сына, который 23 апреля отметил день рождения. Об этом пишет издание People.

На свежем снимке у принца Луи, которому исполнилось семь лет, отсутствуют два передних зуба. Когда именно он их лишился, не сообщается, но в шесть лет они еще были.

Смена молочных зубов у детей, как правило, начинается в шесть лет. К тринадцати годам в большинстве случаев их полностью заменяют постоянные зубы.

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей — 7-летний Луи, 11-летний Джордж и 9-летняя Шарлотта.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон снова нарушили традицию и не приехали к королю на Пасху. Вместо них Карл III взял на пасхальную службу брата — опального принца Эндрю.