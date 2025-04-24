Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:25, 24 апреля 2025Из жизни

Британский принц лишился двух зубов

Принц Луи перед днем рождения лишился двух молочных зубов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон по традиции опубликовали в соцсетях новую фотографию младшего сына, который 23 апреля отметил день рождения. Об этом пишет издание People.

На свежем снимке у принца Луи, которому исполнилось семь лет, отсутствуют два передних зуба. Когда именно он их лишился, не сообщается, но в шесть лет они еще были.

Смена молочных зубов у детей, как правило, начинается в шесть лет. К тринадцати годам в большинстве случаев их полностью заменяют постоянные зубы.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком.Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
25 марта 2024
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
14 марта 2024
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
11 марта 2024
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
1 марта 2024

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей — 7-летний Луи, 11-летний Джордж и 9-летняя Шарлотта.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон снова нарушили традицию и не приехали к королю на Пасху. Вместо них Карл III взял на пасхальную службу брата — опального принца Эндрю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Названы самые трудноизлечимые виды рака

    Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

    На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

    Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

    Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

    В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости