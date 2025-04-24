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17:18, 24 апреля 2025Спорт

Винер высказалась об отказе гимнастке Крамаренко в нейтральном статусе из-за фото с ней

Винер об отказе в нейтральном статусе Крамаренко: Я была в шляпе с триколором
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Бывшая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о решении Международной федерации гимнастики (FIG) отказать в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко. Об этом сообщает Sport24.

Винер оценила информацию о том, что отказ связан с их совместной фотографией со спортсменкой. «Я была в шляпе с расцветкой российского флага. Это та шляпа, которую я всегда ношу на соревнованиях. Вот и все, что было», — заявила она.

Об отказе Крамаренко в нейтральном статусе стало известно ранее 24 апреля. Среди причин называлось совместное фото с Винер.

20-летняя Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.

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