Во Франции заявили об уничтожении Зеленского Трампом

Филиппо: Трамп уничтожил Зеленского своим заявлением о Крыме

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о принадлежности полуострова Крым «уничтожил» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков и как никогда ранее разоблачил человека, отказывающегося от мира!», — поделился своим мнением политик.

Ранее глава Белого дома заявил, что отказ Зеленского признать Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. Он также указал на то, что украинский лидер рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией.

Также во время пресс-конференции в Белом доме Трамп признал, что с Зеленским куда сложнее иметь дело, чем он изначально предполагал, но назвал эту ситуацию нормальной. Он подчеркнул, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Украиной.