Губернатор заявил об угрозе взрывов на четвертый день после ЧП на складах под Киржачом

Авдеев: Детонация боеприпасов под Киржачом не происходит более 15 часов

Угроза взрывов на складе боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области на четвертый день после ЧП сохраняется. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«После активного тушения возгорания с использованием авиации детонации боеприпасов не происходит более 15 часов. Однако угроза сохраняется до момента полного обследования всей территории воинской части», — написал он.

Авдеев добавил, что для обеспечения безопасности пока закрыто движение по участку дорогие от поворота на Мележи до перекрестка Барсово — Першино. Газо- и теплоснабжение в жилом и социальном секторе зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) восстановлено.

Ранее стало известно, что в районе места ЧП нормализовалась ситуация после взрыва боеприпасов. Вечером 23 апреля предприятия уже смогли возобновить свою работу, 24 апреля дети пошли в образовательные учреждения.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации — 10.

