Обвинившую тренера в домогательствах мать фигуристки призвали проверить

Мать фигуристки, обвинившую тренера в домогательствах, может проверить опека

Татьяну Антонову, мать российской фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к дочери, могут проверить органы опеки. Об этом сообщает ТАСС.

Члены родительского комитета группы Медовикова написали коллективное обращение. Они призвали проверить условия жизни дочери обвинительницы и исполнение ею родительских обязанностей.

Антонова-старшая сообщила о домогательствах к 12-летней дочери 23 апреля. «Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — рассказала она.

Ранее еще одного тренера обвинили в домогательствах фигуристки. Воспитанница академии Евгения Плющенко Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны Сергея Розанова, с которым она ранее работала.

