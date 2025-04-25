Путин обсудил с Совбезом развитие оборонно-промышленного комплекса

Путин провел совещание с членами Совбеза и обсудил вопросы развития ОПК

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса. Два докладчика — министр промышленности [Антон Алиханов] и [генпрокурор Игорь] Краснов. Давайте начнем работать», — начал совещание Путин.

До этого вопросы ОПК с Совбезом Путин обсуждал в декабре 2024 года. Тогда глава государства также поговорил с членами совещательного органа о борьбе с экстремизмом. Докладчиками были глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

Путин ранее заявлял, что сотрудникам органов безопасности необходимо обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК. Он подчеркивал, что ОПК наращивает производство необходимого для армии флота на текущий момент и на перспективу.