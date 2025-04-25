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15:30, 25 апреля 2025Россия

В России порассуждали о «мирных намерениях» Киева после подрыва генерала Москалика

Военкор Стешин высмеял мирные намерения Украины после подрыва генерала Москалика
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Украины продолжают «выказывать мирные намерения». Этот ироничный комментарий о заявлениях Киева опубликовал в Telegram российский военный корреспондент Дмитрий Стешин после сообщений о подрыве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе.

«Украина продолжает демонстрировать мирные намерения — еще один теракт», — высмеял ранее звучавшие слова официальных лиц Киева о желании заключить твердый мир.

«Не удивлюсь, если ее (Украину) все-таки признают террористическим государством. Вот это будет неожиданный результат», — порассуждал военкор Стешин.

25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного рядом с газовым баллоном. Жертвой взрыва стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Москалик.

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