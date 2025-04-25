МИД России заявил о причастности украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

Захарова: Есть основания, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины

Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству в Москве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ее слова Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) России.

«Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более, что Я. Я. Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», — объяснила дипломат.

Захарова добавила, что в случае подтверждения причастности Украины к данному преступлению это в очередной раз покажет миру «варварскую и вероломную сущность киевского режима». Официальный представитель МИД России также выразила соболезнования родным и близким погибшего.