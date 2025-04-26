Вратарь клуба РПЛ дважды отразил пенальти в добавленное к матчу время

Вратарь «Нижнего Новгорода» Медведев дважды отразил пенальти в игре с «Ахматом»

Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев дважды отразил пенальти в добавленное время к матчу с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 26 апреля и завершилась минимальной победой нижегородского клуба, игравшего дома. В добавленное время гости получили право на пенальти, который исполнял Надер Гандри. Медведев взял удар, но судьи усмотрели нарушение правил, и пенальти перебивали.

К точке подошел Максим Самородов и пробил в тот же угол. Медведев снова отразил удар.

25 апреля вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в добавленное время игры с махачкалинским «Динамо» (3:2). В этом эпизоде голкипер сломал палец.