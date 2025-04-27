Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:0
Перерыв
live
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Борнмут
Сегодня
16:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|34-й тур
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Локомотив
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
13:55, 27 апреля 2025Спорт

Отец Большунова рассказал о реакции сына на попадание снаряда ВСУ в его дом

Отец Большунова заявил, что сыну больно от попадания снаряда ВСУ в его дом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Александр Большунов, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал о реакции сына на попадание снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его дом. Его слова приводит РИА Новости.

Большунов-старший заявил, что сыну больно. «Это дом его детства. Здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — поделился он.

Ранее стало известно, что дом семьи Большуновых был уничтожен в результате прямого попадания украинского боеприпаса 25 апреля. Дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, после чего начался пожар. В результате произошедшего постройки полностью выгорели.

Семья лыжника Большунова проживала в селе Подывотье Севского района Брянской области. Уезжать из дома родственники спортсмена долго отказывались, несмотря на продолжающиеся обстрелы местности и попытки бойцов ВСУ зайти в населенный пункт.

Большунов является трехкратным чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

    После доклада об освобождении Курской области Путин вызвал Герасимова для беседы тет-а-тет

    Россиян призвали срочно покинуть два региона в Индии

    Девушка заподозрила бойфренда в измене и отрубила ему безымянный палец

    Россиянка избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе и попала на видео

    В Японии высказались об освобождении Курской области

    ВСУ нанесли целенаправленный удар артиллерией по рынку Горловки в ДНР

    Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

    Раскрыт требуемый для восстановления после боев с ВСУ курского монастыря период

    Туристка описала поездку в один город страны фразой «будто не в России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости