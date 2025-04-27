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22:17, 27 апреля 2025Мир

Самолеты ВВС Турции заметили направляющимися в Пакистан

Самолеты С-130 ВВС Турции заметили направляющимися в Пакистан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военно-транспортные самолеты ВВС Турции были замечены направляющимися в Пакистан на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным пакистанских источников, на военной базе в Исламабаде приземлились уже шесть турецких самолетов С-130.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. Сообщалось, что 22 апреля группа вооруженных боевиков открыла огонь по туристам.

Как заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, расправа над туристами говорит о разочаровании покровителей терроризма и их желании уничтожить Кашмир. Власти Индии пообещали добиться справедливости и наказать организаторов теракта.

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