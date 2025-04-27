Тарасова резко отреагировала на запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

Тарасова о запрете Жулину ехать на отбор фигуристов к ОИ: Не их собачье дело

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на запрет российскому тренеру Александру Жулину ехать на отбор фигуристов к Олимпийским играм-2026. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Тарасова назвала ситуацию жуткой несправедливостью, кошмаром и подлостью. По ее мнению, отсутствие тренера может помешать спортсменам. «Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — заявила она.

Тренер отметила, что не понимает, кто и почему принял такое решение. «Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали — и очень этим надоели. Но пусть они знают, выигрывать будем», — заключила Тарасова.

Ранее Жулин рассказал, что ему не разрешили поехать на квалификационный турнир в Пекин. Его подопечными являются танцоры Александра Степанова и Иван Букин. По предварительным данным, они будут представлять Россию на отборе.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.