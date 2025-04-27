Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
2:0
Завершен
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Борнмут
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|34-й тур
Химки
2:2
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Локомотив
1:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
Рубин
2:1
2-й тайм
live
Факел
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
20:49, 27 апреля 2025Спорт

Тарасова резко отреагировала на запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

Тарасова о запрете Жулину ехать на отбор фигуристов к ОИ: Не их собачье дело
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на запрет российскому тренеру Александру Жулину ехать на отбор фигуристов к Олимпийским играм-2026. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Тарасова назвала ситуацию жуткой несправедливостью, кошмаром и подлостью. По ее мнению, отсутствие тренера может помешать спортсменам. «Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — заявила она.

Тренер отметила, что не понимает, кто и почему принял такое решение. «Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали — и очень этим надоели. Но пусть они знают, выигрывать будем», — заключила Тарасова.

Ранее Жулин рассказал, что ему не разрешили поехать на квалификационный турнир в Пекин. Его подопечными являются танцоры Александра Степанова и Иван Букин. По предварительным данным, они будут представлять Россию на отборе.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отправил в СИЗО подорвавшего генерала Москалика украинского агента

    Тарасова резко отреагировала на запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

    Папа Римский потратил сотни тысяч евро на макаронную фабрику в тюрьме

    Арестованный за подрыв генерала Москалика украинский агент попал на видео

    Стала известна судьба раненных в авиаударе США по Йемену россиян

    46-летняя Кейт Хадсон поделилась снимком в откровенном бикини

    Советский паспорт Жириновского продали за миллион рублей

    В Европе заявили об отсутствии результатов «кровавого» вторжения ВСУ в Курскую область

    Нелегал выращивал коноплю и попался из-за зубной щетки

    Названа возможная дата решения по спискам российских фигуристов на отбор к ОИ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости