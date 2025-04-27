Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с учениками-фигуристами

Заслуженному тренеру России Александру Жулину запретили ехать на отбор к Олимпийским играм-2026 вместе со своими учениками-фигуристами. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда», его слова передает ТАСС.

Жулин рассказал, что ему не разрешили поехать на квалификационный турнир в Пекин, но он сможет работать на сборе в Красноярске. «Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером, может быть, у него все нормально. А вообще, очень многих тренеров зарубили, у них там есть какая-то комиссия, их всего пять этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя», — добавил специалист.

По мнению Жулина, его кандидатуру не одобрили, так как он критиковал бывшего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. «Здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», — подчеркнул тренер.

Ранее стало известно, что в отборе на Олимпиаду-2026 в танцах на льду примут участие Александра Степанова и Иван Букин, тренирующиеся у Жулина. Однако официально эта информация не была подтверждена.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.