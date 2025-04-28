Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:0
1-й сет
live
Юлия Стародубцева
Мадрид (ж)
Диана Шнайдер
Сегодня
14:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Мадрид (ж)
Марта Костюк
Сегодня
16:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Мадрид (ж)
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
11:12, 28 апреля 2025Спорт

19-летний россиянин установил рекорд Кубка Стэнли

Российский форвард «Монреаля» Демидов установил рекорд Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов установил рекорд Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвертой игре первого раунда против «Вашингтон Кэпиталс» (2:5) 19-летний Демидов сделал две результативные передачи. Он стал первым игроком в истории клуба, набравшим два и более очка в матче плей-офф в возрасте до 20 лет. Кроме того, россиянин стал первым молодым хоккеистом с таким показателем в лиге в целом впервые с 2023 года.

В ночь на 15 апреля Демидов дебютировал за «Монреаль» в НХЛ, отметившись голом и результативной передачей. В клубе его назвали волшебником.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан после вылета СКА из текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    В МИД призвали расследовать преступления Киева против православных

    Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

    Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

    Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

    Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

    В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

    Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

    В России стали массово срезать линии связи

    В России водитель скорой избил медбрата из-за одной просьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости