19-летний россиянин установил рекорд Кубка Стэнли

Российский форвард «Монреаля» Демидов установил рекорд Кубка Стэнли

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов установил рекорд Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвертой игре первого раунда против «Вашингтон Кэпиталс» (2:5) 19-летний Демидов сделал две результативные передачи. Он стал первым игроком в истории клуба, набравшим два и более очка в матче плей-офф в возрасте до 20 лет. Кроме того, россиянин стал первым молодым хоккеистом с таким показателем в лиге в целом впервые с 2023 года.

В ночь на 15 апреля Демидов дебютировал за «Монреаль» в НХЛ, отметившись голом и результативной передачей. В клубе его назвали волшебником.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан после вылета СКА из текущего розыгрыша Кубка Гагарина.