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10:16, 28 апреля 2025Спорт

Фанаты «Спартака» оценили проигрыш команды в дерби с ЦСКА

Фанаты «Спартака» назвали победивший в дерби ЦСКА мертвыми конями
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Сообщество активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в своем Telegram-канале оценило проигрыш команды в дерби с ЦСКА.

«Мертвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас еще Срджан Бабич удален», — заявили фанаты, констатировав, что «Спартак» выпал из тройки призеров.

Игра в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в субботу, 26 апреля. ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.

Армейцы благодаря победе обошли «Спартак» и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые впервые проиграли ЦСКА с 2022 года.

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