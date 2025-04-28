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13:14, 28 апреля 2025Мир

Госдеп обеспокоился участием военных КНДР в боях под Курском

Yonhap: Госдеп США обеспокоен участием военных КНДР в боях в Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Государственный департамент США выразил обеспокоенность участием военных КНДР в боях в Курской области. Об этом сообщает газета Yonhap.

«Нас по-прежнему беспокоит прямое участие КНДР в этом конфликте. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены», — заявили в ведомстве.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Лидер КНДР Ким Чен Ын также подтвердил участие военных в операции на территории России и назвал это священной миссией для укрепления дружбы с Москвой.

Ранее подразделения северокорейской армии, участвовавшие в боях в Курской области, поблагодарил президент России Владимир Путин.

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