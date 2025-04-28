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14:02, 28 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Южной Кореи о бойцах КНДР в Курской области

Депутат Журова усомнилась в нарушении устава ООН из-за отправки солдат КНДР в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в нарушении устава ООН из-за отправки солдат КНДР в Курскую область. Таким образом она ответила в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее заявление Южной Кореи.

Ранее КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. В свою очередь в МИД Южной Кореи назвали отправку корейских солдат в Россию нарушением устава ООН.

«Надо смотреть документы, но я могу предположить, что нет нарушений, потому что это Курская область, а не Донецк и Луганск, потому что, если я не ошибаюсь, в договорах о стратегическом партнерстве есть условие, что это должно быть, если [боевые действия идут] на территории страны», — поделилась депутат.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также подтвердил участие военных в операции на территории России и назвал это священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР.

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