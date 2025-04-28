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13:44, 28 апреля 2025Спорт

Шипулин оценил желание Губерниева стать главой ФЛГР

Шипулин решил, что Губерниев больше пошутил про выдвижение в главы ФЛГР
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин оценил желание телекомментатора Дмитрия Губерниева стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все мы знаем, какой он профессионал. Лучше руководить федерацией тому человеку, который знает все в этом виде спорта изнутри. Дима помогал и будет помогать лыжным гонкам и биатлону», — заявил он, решив, что про выдвижение Губерниев больше пошутил.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.

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