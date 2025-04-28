«Настал самый мрачный момент за весь конфликт». Бойцы ВСУ рассказали о давлении российских войск на фронте

The Economist: Бойцы ВСУ заявили о наступлении самого мрачного момента конфликта

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что в украинском конфликте настал самый мрачный момент. В беседе с британским изданием The Economist солдаты рассказали, что украинские войска теряют территории, в то время как Российская армия усиливает давление на фронте.

Настал самый мрачный момент за весь конфликт разведчик ВСУ

По информации издания, пока политическое и военное руководство Украины презрительно относится к американскому предложению о прекращении огня, в словах бойцов на передовой звучит меньше энтузиазма. Они сообщают, что за последний месяц произошел значительный всплеск боевых действий, особенно в районе к югу от города Константиновка. Россия смогла усилить атаки благодаря передислокации войск из Курской области, откуда она недавно вытеснила украинские войска.

Украинский офицер с позывным Шериф объяснил, что из-за численного превосходства Вооруженных сил России украинские войска медленно теряют позиции. По его словам, особенно сильно давление россиян ощущается на востоке.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Раскрыты предложения США по урегулированию конфликта на Украине

25 апреля Reuters опубликовало пункты из мирного плана США, который был представлен европейским чиновникам спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом на встрече в Париже 17 апреля.

Проект урегулирования конфликта между Россией и Украиной предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области, восстановление контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), а также над Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Кроме того, американская сторона хочет обеспечить для Киева беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Что касается России, то американцы готовы де-юре признать Крым и фактически закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, предлагается снять с РФ санкционные ограничения, введенные с 2014 года.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В США назвали условие подписания Зеленским мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. Он также согласился с американским лидером Дональдом Трампом, что у страны нет достаточно оружия, чтобы отвоевать Крым. «Но у нас есть возможности дипломатические», — добавил политик.

Отставной американский военный Дэниел Дэвис предположил, что Зеленский заключит мирное соглашение с Россией только тогда, когда лишится поддержки со стороны США.

По его мнению, Трампу следует поставить украинскому коллеге ультиматум: либо тот соглашается на все условия России, либо Вашингтон выходит из переговоров об урегулировании конфликта. Он отметил, что такое решение помогло бы украинскому президенту понять, что Киев не сможет одержать победу военным путем.