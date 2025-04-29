Чешский тренер московского «Динамо» оценил высказывания Гашека о России

Личка о высказываниях Гашека о России: Не хочу читать то, что он говорит

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» чех Марцел Личка оценил высказывания о России соотечественника и экс-хоккеиста Доминика Гашека. Об этом сообщает Sport24.

Специалист отметил, что не читает и не хочет читать то, что говорит бывший вратарь. «Знаю, что он против России, постоянно высказывается негативно о стране. Мне неинтересно, что говорит Гашек. Каждый делает что хочет», — заявил тренер.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, чех отказался поздравлять россиянина Александра Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ.

Личка работает в России с 2020 года. До лета 2023-го он возглавлял «Оренбург», после чего подписал контракт с «Динамо».