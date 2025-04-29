SpaceX провела два запуска Starlink за сутки

Spaceflight Now: Компания SpaceX провела два запуска Starlink за сутки

Компания SpaceX провела два запуска спутников Starlink менее чем за сутки. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Миссия Starlink 12-10 была запущена на ракете Falcon 9 28 апреля в 23:42 по московскому времени с площадки из Калифорнии. За шесть часов носитель с очередной партией спутников Starlink стартовал во Флориде.

Всего в 2025 году SpaceX успела осуществить 50 запусков Falcon 9.

Ранее издание заметило, что первая ступень ракеты Falcon 9 с бортовым номером 1067 совершила успешную мягкую посадку 27 раз, что стало абсолютным рекордом для компании SpaceX.

В июле 2023-го портал ArsTechnica привел комментарий вице-президента SpaceX Билла Герстенмайера, согласно которому компания находится в процессе сертификации первой ступени для 20 полетов.