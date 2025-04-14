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16:07, 14 апреля 2025Наука и техника

Первая ступень Falcon 9 совершила успешную мягкую посадку 27 раз

Spaceflight Now: Первая ступень Falcon 9 совершила мягкую посадку 27 раз
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную мягкую посадку 27 раз, что стало абсолютным рекордом для компании SpaceX. На это обратило внимание издание Spaceflight Now.

Последний раз первая ступень Falcon 9 с бортовым номером 1067 стартовала 14 апреля с 27 спутниками V2 Mini системы Starlink. Первый раз ускоритель B1067 запускался 3 июня 2021 года с грузовым космическим кораблем Dragon.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS).

В марте то же издание заметило, что НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.

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