Первая ступень Falcon 9 совершила успешную мягкую посадку 27 раз

Spaceflight Now: Первая ступень Falcon 9 совершила мягкую посадку 27 раз

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную мягкую посадку 27 раз, что стало абсолютным рекордом для компании SpaceX. На это обратило внимание издание Spaceflight Now.

Последний раз первая ступень Falcon 9 с бортовым номером 1067 стартовала 14 апреля с 27 спутниками V2 Mini системы Starlink. Первый раз ускоритель B1067 запускался 3 июня 2021 года с грузовым космическим кораблем Dragon.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS).

В марте то же издание заметило, что НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.