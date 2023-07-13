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14:49, 13 июля 2023Наука и техника

SpaceX запланировала использовать первую ступень Falcon 9 до 20 раз

ArsTechnica: первая ступень ракеты Falcon 9 будет запускаться до 20 раз

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первая ступень частично многоразовой тяжелой ракеты Falcon 9 будет запускаться до 20 раз. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание приводит комментарий вице-президента SpaceX Билла Герстенмайера, согласно которому компания находится в процессе сертификации первой ступени для 20 полетов. В настоящее время она рассчитана, в зависимости от миссии, на 5-15 полетов.

Издание отмечает, что в ходе последнего старта первая ступень Falcon 9 была использована в 16-й раз.

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В мае ArsTechnica заметило, что SpaceX провела 200 безаварийных пусков ракеты Falcon 9 подряд.

В апреле компания в интересах Минобороны США запустила десять спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет.

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    Иван Потапов
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