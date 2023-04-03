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20:02, 3 апреля 2023Наука и техника

SpaceX запустила спутники США для отслеживания гиперзвуковых ракет

Компания SpaceX запустила первые спутники США для отслеживания гиперзвуковых ракет

Фото: SpaceX

Компания SpaceX в интересах Минобороны США запустила первые десять спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Пуск ракеты Falcon 9 с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся 2 апреля в 17:29 по московскому времени.

Всего в группировку спутников, предназначенных для отслеживания гиперзвуковых ракет, войдет 28 космических аппаратов, каждый из которых будет располагаться на орбите высотой около одной тысячи километров. Кроме отслеживания гиперзвуковых ракет, спутники будет использоваться для связи и целеуказания.

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В марте американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией военных космических аппаратов за несколько секунд до старта.

В октябре директор агентства космического развития Космических сил США Дерек Турнер заявил, что уничтожение нескольких из около 3500 спутников Starlink не помешает устойчивости всей космической группировки.

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Иван Потапов
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