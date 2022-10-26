Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:07, 26 октября 2022Наука и техника

В США рассказали об устойчивости Starlink к российскому оружию

Турнер: группировка Starlink устойчива к российскому противоспутниковому оружию

Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Уничтожение нескольких из около 3500 спутников Starlink не помешает устойчивости всей космической группировки, рассказал директор агентства космического развития Космических сил США Дерек Турнер. Его слова приводит SpaceNews.

По его словам, обычно спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, рассчитаны на эксплуатацию до пяти лет, вследствие чего примерно пятая их часть требует ежегодной замены. По его мнению, это означает, что Пентагон «сможет поглотить определенное количество потерь».

Издание напоминает, что противоспутниковыми возможностями обладают такие соперники США, как Китай и Россия.

Материалы по теме:
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября 2020
Лучи смерти. Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?
Лучи смерти.Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?
Сегодня

Ранее издание South China Morning Post написало, что сеть спутникового интернета Starlink можно уничтожить с помощью ядерного удара в космосе.

В октябре глава SpaceX Илон Маск заявил, что власти Китая всегда были против развертывания системы Starlink в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сорванной секретной сделке между США и Саудовской Аравией
Обыски в доме Собчак по делу ее коммерческого директора попали на видео
В СКР рассказали о завершении расследования дела Тесака и его соратников
ФСБ задержала подполковника МВД в день его рождения с миллионом рублей
Студент тайком снял на видео секс с девушками из Tinder и попал под суд
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии в альянсе
Пашинян пожелал мира с Азербайджаном
Конкурент России заявил о перестройке на рынке нефти
Мобилизованный ветеран Чечни погиб в зоне СВО
На Марсе обнаружили условия для выживания бактерий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.