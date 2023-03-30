SpaceX отменила запуск Falcon 9

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Космических сил США

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией военных космических аппаратов за несколько секунд до старта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spaceflight Now.

Отмечается, что запуск с космодрома Ванденберг в Калифорнии отменили за три секунды до старта. Ракета Falcon 9 несет партию из десяти спутников слежения за баллистическими ракетами и ретрансляционных спутников для Космических сил США.

Подготовка к запуску миссии Tranche 0 шла по плану, но обратный отсчет прекратили. О причинах отмены запуска пока не сообщают. Новая попытка запуска намечена на 31 марта 17:29 мск.

Спутники планируют вывести на орбиту высотой около тысячи километров. Всего агентство космического развития Пентагона в ближайшие пару лет планирует запустить более 200 аппаратов, которые улучшат возможности по обнаружению, слежению и перехвату ракет.

Ранее гендиректор компании SpaceX Илон Маск сообщил, что некоторые новейшие спутники Starlink V2 из первой партии, которую запустили 27 февраля, требуют сведения с околоземной орбиты.